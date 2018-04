Sundance escolhe drama sobre casal

Like Crazy, de Drake Doremus, recebeu no sábado o prêmio de melhor filme e o de melhor atriz, para Felicity Jones, no Festival de Sundance. O longa conta a história de um casal, ele americano e ela britânica, que tem de lidar com uma relação à distância depois que ela tem de sair dos EUA. O prêmio de melhor filme estrangeiro ficou com o norueguês Happy, Happy, de Anne Sewitsky, sobre uma dona de casa que tenta reprimir seu insaciável desejo sexual até descobrir que uma família muito atraente se mudou para a casa ao lado. O documentário Senna, de Asif Kapadia, sobre o piloto brasileiro, levou um dos prêmios de público em sua categoria.