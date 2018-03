Sundance dá prêmio a longa de brasileiro

"Só o fato de estar na lista de finalistas já é uma grande conquista. Mesmo já tendo realizado vários outros curtas e documentários, não tínhamos representação nenhuma internacional. Só depois do curta Com as Próprias Mãos, o primeiro com carreira no exterior, que percebemos quanto é importante que nossos filmes sejam vistos por plateias internacionais", contou Muritiba ao Estado por telefone, na quinta, entre uma sessão e outra do Festival de Sundance, em Utah, nos EUA.

"Depois de vencer festivais que classificam para o Oscar, inscrevemos o filme na Academia. Não temos experiência nem condições de fazer grandes lobbies, comuns quando se trata de Oscar e festivais. Sem contar que obter reconhecimento internacional torna a carreira no nosso país mais fácil", disse o diretor, que acaba de receber outro reconhecimento: o prêmio Global Filmmaking no festival que foi criado pelo ator e diretor Robert Redford. Desta vez, o destaque foi para seu primeiro longa, O Homem Que Matou a Minha Amada Morta, que vai receber US$ 10 mil, valor a ser investido no aprimoramento do roteiro.

Além do dinheiro, Muritiba e sua equipe participarão de reuniões criativas do Instituto Sundance, vão fazer parte da equipe de laboratórios de longas e terão orientação dos profissionais e professores da instituição por todo o ano. "Volto agora para Curitiba e continuo a trabalhar. E eles vão supervisionando tudo", explicou o diretor, que, além de cinema, é formado em história e filmou o primeiro curta da carreira em 2008. Entre outros projetos, também dirigiu, em parceria com Adriano Esturilho, Bruno de Oliveira, Diego Florentino e Fábio Allon, o longa Circular (2012), pela Grafo Audiovisual.

Para Muritiba, o que seduziu a comissão organizadora de Sundance foi o fato de o argumento deste novo longa ser, além de criativo, distante do gênero 'filme favela', ao qual ainda se associa o cinema brasileiro. "Nossa produção já está mais ampla e há muitos tipos de filmes sendo produzidos no Brasil, mas sinto que no exterior esta imagem ainda prevalece. Aos poucos, ela vem mudando", comentou.

O diretor, de 33 anos, explica que seu primeiro longa será um filme de amor, sobre perda, ciúme e obsessão. "É a história de um cara muito correto, que trabalha na burocracia da polícia civil no Brasil. Ele é viúvo, sua mulher morreu há seis meses. E ele tem devoção por esta mulher", contou. "Para mantê-la na sua memória, cuida das coisas dela, bota o sapato e as roupas no sol, deixa tudo como estava quando ela morreu... ao mesmo tempo que cuida do filho de 6 anos. Tudo corre bem até que ele encontra uma caixa com vídeos e em um deles vê algo que muda completamente sua opinião sobre a mulher."