Sundance aposta em cineastas que usam comédia para amenizar drama

Vários filmes excelentes dominam o programa da próxima edição do Festival de Sundance, uma das principais vitrinas mundiais para os filmes independentes.

A competição incluirá 16 produções, entre as quais algumas comédias e outras películas mais sérias. Muitos dos longas-metragens fundem os dois gêneros, comédia e drama.

"Muitos dos roteiros chamaram atenção por serem surpreendentes, sobretudo os que estão na competição. Muitos filmes foram inesperados", comentou John Cooper, diretor do festival.

Entre os filmes que representam vários gêneros estão o romance Life after Beth, escrito e dirigido por Jeff Baena e estrelado por Dane DeHaan e Audrey Plaza, e Jamie Marks is Dead, comédia de fantasmas do diretor Carter Smith.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Life after Beth tem um enfoque bastante inovador quanto ao uso de algumas das convenções do filme de zumbis, mas colocadas numa história indie de amor jovem", declarou Trevor Groth, diretor de programação do festival criado por Robert Redford em 1978.

Outros aspirantes concentram-se na dramática situação de alguns trabalhos, como Camp X-Ray, filme sobre uma jovem que se alistou no Exército e que é encarregada de montar guarda na prisão de Guantánamo, estrelado por Kristen Stewart. Ou ainda um pescador somali transformado em pirata em Fishing Without Nets, de Cutter Hodierne.

"São histórias que sabemos que são acessíveis. Sempre dizemos às pessoas para produzirem filmes que conhecem e há uma variedade muito grande neste sentido", disse ele.

Tanto Cooper como Groth destacaram como os cineastas vêm utilizando mais a comédia para amenizar o drama, o que foi incentivado pelo sucesso comercial e de crítica do filme O Lado Bom da Vida, que propiciou várias indicações ao Oscar e faturou a estátua de melhor atriz para Jennifer Lawrence.

"(Histórias de famílias problemáticas) são uma das característica dos filmes independentes, mas hoje são películas produzidas com mais criatividade do que no passado, há um pouco mais de comédia. Há muita comédia misturada com drama", disse Cooper.

A 30ª edição do festival de Sundance, que tem o apoio do instituto que leva o mesmo nome, tem início em 16 de janeiro e vai até o dia 27 do mesmo mês.

São 117 longas-metragens de 37 países, selecionados entre mais de 12 mil filmes inscritos. Além dos 16 longas da competição principal, serão exibidos 16 documentários, 12 filmes dramáticos e 12 documentários em outros circuitos.

Nos últimos anos, muitos filmes independentes que conseguiram críticas extremamente positivas nos festivais obtiveram grande sucesso como Indomável Sonhadora , de 2012, também indicada ao Oscar, ou Fruitvale Station, apresentado este ano e um forte aspirante à próxima temporada de premiação em Hollywood, prevista para o dia 2 de março.