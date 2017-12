Sundae mais caro do mundo pode ser comprado por US$ 25.000

O sundae mais caro do mundo, à venda por US$ 25.000 - aproximadamente R$ 43.500 - num restaurante de Nova York, é de chocolate e inclui em sua receita ingredientes exóticos como ouro. A sobremesa, que entrou direto para o livro Guiness World Records, é preparado com 28 tipos de cacau, procedentes de 14 países, e também leva cinco gramas de ouro comestível de 23 quilates. Porém, a iguaria ainda não foi experimentada por ninguém, segundo a edição desta quinta-feira, 8, do jornal nova-iorquino Daily News. Batizado de Frozen Haute Chocolate, o sundae foi criado pelo dono do restaurante Serendipity 3, Stephen Bruce, e surgiu de uma parceria com a joalheria Euphoria. "Ninguém sabe se engorda ou não", disse Joe Calderone, o porta-voz do estabelecimento, à publicação. Já Bruce admitiu que a sobremesa "não é para todo o mundo". Servido numa taça de ouro enfeitada com diamantes, o sundae é decorado com lascas do chocolate mais caro do mundo, conhecido como La Madeleine au Truffe, produzido pela confeitaria Knipschildt, de Connecticut. Uma única trufa desta chocolataria, considerada "a mais cara do mundo" pela revista Forbes, vale US$ 250, e precisa ser encomendada com duas semanas de antecedência. De qualquer maneira, quem estiver disposto a desembolsar US$ 25.000 poderá experimentar a sobremesa em grande estilo: com uma colher de ouro e diamantes.