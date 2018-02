Suingue picotado Alone Together, o primeiro disco solo do baterista Karriem Riggins, vai de Caetano Veloso a hip-hop abstrato, passeia por disco music e cita Samba de Uma Nota Só em questão de minutos. É uma jornada imprevisível e interessante, composta por mais de trinta vinhetas de cerca de um minuto e meio cada, que formam um pot pourri instrumental - ou uma refeição de tapas - de batidas sagazes. Riggins está longe de ser o óbvio beatmaker. Sua carreira de instrumentista tem credencias seriíssimas. Tocou com Paul McCartney, Common e Diana Krall. Dividiu o palco com Dizzy Gillespie e Oscar Peterson. Aprendeu com ninguém menos que Ray Brown. Mas sua experiência instrumental é secundária em Alone Together, e o resultado mostra que Riggins entende a diferença - não tão óbvia para alguém tão hábil em um só instrumento - entre tocar e produzir. O que se ouve é uma respeitável coleção de beats afro-estilizados, que, se em alguns momentos enrolam com excesso de conversas de estúdio, em outros desferem suingue sólido.