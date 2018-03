Suíça vai soltar Polanski quando fiança for depositada As autoridades suíças decidiram nesta quinta-feira que não vão contestar a decisão de um tribunal local de conceder a liberdade sob pagamento de fiança ao cineasta Roman Polanski, que luta contra sua extradição aos Estados Unidos para ser sentenciado pelo delito de ter tido relações sexuais com uma menina de 13 anos nos anos 1970.