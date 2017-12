Suíça vai decidir sobre extradição de Polanski em 2010 A Suíça vai decidir no próximo ano sobre a extradição ou não do cineasta Roman Polanski para os Estados Unidos para ser sentenciado por um processo de 1977 no qual é acusado de manter relações sexuais ilegais com uma menor de idade, informou nesta quarta-feira o Ministério da Justiça.