Sucessos de 2010 em nova temporada Até o fim da semana, vários espetáculos retomam suas temporadas em São Paulo. É o caso de A Gaiola das Loucas, musical com Miguel Falabella e Diogo Vilella, que retorna ao Teatro Bradesco a partir de quinta. Na sexta-feira, é a vez das comédias 39 Degraus, Mulheres Alteradas e Ensina-me a Viver voltarem ao cartaz. Em Mulheres Alteradas haverá alterações no elenco. No lugar de André Bankoff e Danielle Valente devem entrar Daniel Del Sarto e Adriane Galisteu.