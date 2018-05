Sucesso nos anos 80, espetáculos on ice retornam ao Brasil

Entre este mês e o próximo, duas apresentações internacionais on ice desembarcam em São Paulo: Disney On Ice - Aventuras em Walt Disney World, que estreia, hoje, curta temporada no Ginásio do Ibirapuera, e Bela e a Fera On Ice, entre dias 20 e 24 de julho, na Via Funchal. Para os contratantes brasileiros, no entanto, o fator "pouca familiaridade com a neve" não é o único atrativo para o público nacional. "Na década de 80, esse tipo de encenação encantava a crianças e adultos pelas fantásticas acrobacias no gelo. E, por isso, achamos ótimo trazer de volta essa experiência ao novo público", afirma José Papa Neto, diretor artístico da Time For Fun, responsável pela realização da Disney On Ice no Rio, São Paulo e Brasília.

Esse é o quinto espetáculo do gênero trazido pela empresa e trabalha com o imaginário de diversas gerações, ao reunir 37 patinadores e 1.324 peças de vestuário que remetem a personagens clássicos, como Mickey e Donald, e contemporâneos, como a família do desenho Os Incríveis. "Sempre acreditamos no potencial desses espetáculos no gelo", reforça José. Prova disso é que o show encerrou turnê no Rio, no final de maio, com todos os ingressos esgotados. Na capital paulista, não há mais ingressos para os setores VIP central e premium em todas as sessões.

Na Via Funchal, Bela e a Fera On Ice também aposta em personagens que se tornaram populares sob a chancela da Disney. "Apesar de ser lúdico, trata-se de um espetáculo mais técnico, por ser uma companhia formada por atletas olímpicos", diz Grace Caribé, diretora executiva do departamento responsável por novos projetos de entretenimento do Grupo Via Funchal.

Ela refere-se aos patinadores da companhia britânica Wild Rose. O grupo especializou-se em cenários que fogem da tradicional pista em grandes espaços. A empresa pôde captar pouco mais de R$ 1 milhão de patrocínio, via Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura), o que ajudou a viabilizar a vinda da produção.

Pela primeira vez no Brasil, a companhia fez parceria com a casa de shows, que vai adaptar seu palco para recebê-lo. Para a pista funcionar, a casa terá de lhe fornecer um gerador exclusivo e 5 toneladas de gelo moído. "É diferente de ser realizado em estádios, onde o espetáculo fica mais em cima das fantasias, dos cenários", diz Grace. "É como uma peça encenada sobre o gelo". As informações são do Jornal da Tarde.

Disney On Ice - Hoje, às 20h. Até dia 12/6 (exceto no dia 6; com diversas sessões). Ginásio do Ibirapuera (R. Manoel da Nóbrega, 1.361). Tel. (011) 4003-6464. Ingressos: R$ 40 a R$ 150 (ter. a sex.) e R$ 50 a R$ 180 (sáb. e dom.)

Bela e a Fera On Ice - Dias 20, 21 e 22/7, 21h; 23/7, 16h30 e 21h; 24/7, 16h e 20h. Via Funchal (Rua Funchal, 65, Vila Olímpia). Tel. (011) 3846-2300. Ingressos: R$ 40 a R$ 250.