Sucesso na web, Hevo84 emplaca música em 'Malhação'

Com quatro anos de carreira, os jovens se transformaram em hit na internet graças à música "Passos Escuros", que fez parte da trilha sonora de "Malhação", da Globo. O vídeo da versão acústica da canção acumula mais de 1,7 milhão de acessos. No Twitter, os garotos de Paranaguá são seguidos por 62 mil fãs.

Desde o começo do Hevo84, a internet se mostrou uma ferramenta útil aos meninos, que não tinham verba para fazer a divulgação de seu pop rock romântico nas rádios. "Eu e o Fernando passávamos spam (e-mails indesejados) para todo mundo", diz o vocalista. A estratégia deu certo. Depois do disco independente "Dias de Fuga" (2008), o grupo acaba de lançar um CD com o nome da banda pela EMI. Desde então, Fernandes, Fernando Cunha, Suspiro e Victor Hugo não têm mais suado a camisa para deixar as contas em dia. "Uma vez, cortaram a luz e nós tivemos de tomar banho de caneca", lembra o baterista Victor Hugo.

Além de se livrar dos problemas financeiros, os meninos emplacaram a regravação de "Rádio Pirata" na nova temporada de "Malhação" e têm uma agenda de 15 shows mensais. No dia 28 deste mês, vão participar do Mix Festival 2009, na Arena do Anhembi. As informações são do Jornal da Tarde.