Sucesso de Thalita Rebouças inspira peça

Thalita Rebouças é um fenômeno - seus livros para jovens vendem tanto (mais de 1 milhão de exemplares entre Brasil e Portugal) que ela já se tornou a musa teen da literatura nacional. Thalita é especialmente adorada pelas garotas, pois traduz os dramas da adolescência de forma bem-humorada. Assim, não foi surpresa o sucesso alcançado, no Rio, pelo musical Tudo por um Pop Star, que estreia hoje no Teatro Folha.

Todos os ingredientes de sucesso dos livros estão lá - dirigida por Pedro Vasconcelos, a peça conta a história das amigas Gabi, Ritinha e Manu, moradoras de Resende que se aventuram em uma viagem ao Rio de Janeiro para ver de pertinho o show de seus ídolos, a boy band Slavabody Disco Disco Boys. Claro que a trajetória se torna uma verdadeira odisseia, com as meninas enfrentando diversos percalços até conseguir encontrar sua banda preferida de uma forma inusitada.

O sucesso do musical se explica pelo ponto de vista da trama: enquanto a banda (interpretada por Igor Pontes, Raphael Rossatto e Christian Villegas) aparece em momentos esporádicos, como em videoclipes, as meninas assumem o protagonismo. E aí predomina o talento de Jullie (que vive Manu), Larissa Bougleux (Ritinha) e Thati Lopes (Gabi). O trio reproduz bem os anseios das garotas com a perspectiva de conhecer o conjunto musical de seus sonhos ao mesmo tempo em que enfrenta as inúmeras recomendações dos pais.

O meio-termo entre as meninas e as mães está na figura de Babete, uma espécie de mentora das adolescentes, hilariante na interpretação de Thais Belchior. A trilha sonora, como não poderia ser diferente, conta com hits de várias épocas, tanto nacionais (Eu Sou Terrível, Metamorfose Ambulante), como internacionais (Like a Virgin, I Still Haven't Found What I'm Looking For).

Apesar de ser fictícia, a banda que é o alvo das loucuras das protagonistas da peça alcançou status de ídolos de verdade. O trio de atores reúne uma legião de fãs histéricas na saída dos teatros a cada sessão e eles são até convidados para fazer shows em festas de 15 anos.

Inspirado no primeiro livro escrito por Thalita, em 2002, o musical contou com o auxilio de Gustavo Reiz na escrita da versão. A ideia de levar a obra para o teatro partiu da Aventura, empresa de entretenimento que, depois de acumular sucessos com outros musicais (O Mágico de Oz, O Violinista no Telhado), decidiu investir em uma produção própria. Bem-sucedida, a empresa continuou investindo com Rock in Rio - O Musical, que encerra temporada no domingo, no Teatro Alfa.