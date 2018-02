Subúrbio agora está até no especial do Rei Em alta, o subúrbio dará as caras até no especial de fim de ano de Roberto Carlos, programa normalmente engomado de glamour. O cenário será representado pelo sambista Arlindo Cruz com Meu Lugar e É preciso saber viver no repertório. A periferia do Projac estará presente na voz das Empreguetes Cida (Isabelle Drummond), Rosário (Leandra Leal), Penha (Tais Araújo), Chayene (Cláudia Abreu) e Socorro (Titina Medeiros), que invadem o camarim do cantor e depois cantam com ele. Tem também as inéditas da novela das 9, Esse cara sou eu e o funk (funk?) Furdúncio. O cantor também recebe Michel Teló, e isso será logo depois de Detalhes, que antecede Ai, Se eu te Pego. Ai.