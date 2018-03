Suburbia rende ecos e chega ao exterior Assinada por Luiz Fernando Carvalho e Paulo Lins, a série Suburbia acaba de desembarcar na Globo Internacional: chegou ontem o sinal transmitido para as Américas. Hoje, estreia no Japão e quinta-feira, para assinantes da emissora em países da Europa e da África. Composta por atores e não atores, fruto de vasta pesquisa comandada por Carvalho no propósito de aproximar a dramaturgia da vida real, Suburbia veio a calhar. Disposta a testar novas linguagens de dramaturgia frente a um padrão de qualidade do qual se tornou refém, a Globo tenta fugir do gesso. Assim, a direção da casa já sinalizou ao diretor a possibilidade de uma segunda temporada do título para 2013.