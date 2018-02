Subsídios para downloads na UE

A Comissão Europeia aprovou ontem subsídios franceses para um sistema de downloads de músicas na internet do qual poderão se beneficiar jovens entre 12 e 25 anos. Em comunicado, a CE informou que pretende "combater os downloads ilegais" e criar uma oferta musical maior, além de reduzir os preços dos discos para os consumidores. Com a medida, pretende-se criar um cartão para os jovens comprarem as músicas. O governo francês arcará com parte dos custos. O sistema funcionará por dois anos e cada usuário terá direito a um cartão anual. A previsão das autoridades francesas é de que sejam vendidos cerca de 1 milhão de cartões por ano. / EFE