Suassuana permanece em coma, informa boletim

Não houve alteração no quadro clínico do escritor e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, que permanece internado na UTI Neurológica do Real Hospital Português, no Recife, em coma e respirando com ajuda de aparelhos. O quadro continua instável e grave, com pressão arterial baixa e pressão intracraniana muito elevada, informou novo boletim médico, assinado pela neurocirurgiã Dra. Feliciana Castelo Branco e divulgado às 11h, desta quarta-feira, 23.

O escritor está internado desde a noite da segunda-feira, 21, quando sofreu um AVC hemorrágico e foi submetido a cirurgia para colocação de dois drenos para controlar a pressão intracraniana.

Em agosto do ano passado, ele passou por duas internações seguidas. Sofreu um enfarte do miocárdio e logo depois e um aneurisma cerebral. Recuperou-se e estava em plena atividade. Foi o homenageado do bloco carnavalesco recifense Galo da Madrugada, no carnaval, e semana passada ministrou uma aula-espetáculo no Festival de Inverno de Garanhuns, no agreste pernambucano.