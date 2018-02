Sua presença nas telas marcou toda uma época do cinema Muitos filmes, carreira irregular, duas indicações para o Oscar, em ambas as vezes derrotado. No entanto, Tony Curtis será lembrado por alguns papéis fundamentais na história do cinema. O principal deles, claro, naquela que é considerada a melhor comédia de todos os tempos, Quanto Mais Quente Melhor (1959), de Billy Wilder. Há uma sequência antológica, um das mais eróticas da história do cinema, quando o personagem de Tony deixa-se seduzir por uma esfuziante Marilyn Monroe. A sequência é toda montada em paralelo com imagens de um tango dançado por Jack Lemmon disfarçado de mulher nos braços de um conquistador. É genial.