Sua poesia, como a de Drummond, busca retratar o cotidiano

A Academia Sueca mirou em um sueco, e acertou no universal. O Nobel dado a Tomas Tranströmer é acertado e justo. Apesar do isolamento da língua sueca, Tranströmer é fartamente traduzido e, honra ainda maior, reconhecido como influência por poetas de várias nacionalidades, alguns inclusive ganhadores do Nobel, como Seamus Heaney, Joseph Brodsky e Wislawa Szymborska. O melhor acesso ao seu trabalho é a antologia The Great Enigma, editado pela New Directions. E é tudo que o leitor precisa: o ganhador do Nobel de Literatura de 2011, um dos maiores poetas vivos da atualidade, escreveu apenas 300 parcas páginas.

Se o pouco é mais, como dizem os poetas, o pouquíssimo de Tranströmer é continental. Seus poemas não são muito variados em seus temas: o amor à natureza, a descrição do campo, da passagem das estações; o dilema de ter uma vida reduzida e um pensamento e imaginação ilimitados; o espaço urbano como uma espécie de museu da finitude, uma coleção íntima de mementos que perdem o sentido sem seus donos.

Tranströmer também dedica poemas a outros escritores e músicos. Nesses, como um em que homenageia Haydn, a mão que tecleia no piano sente o calor do coração do compositor, como se aquela música fosse composta apenas para aquele instante. Outro tema recorrente é o acidente. Algo inesperado ocorre e a vida se transforma, até mesmo de forma fatal. No entanto, mais que a morte, o que perturba a poesia de Tranströmer é a finitude do pensamento. Em seus poemas é como se dissesse: a Natureza morre a cada dia, mas permanece; o Homem morre apenas uma vez, e se dissipa. Mas não completamente.

Tranströmer é um poeta da sabedoria. Contudo, seus poemas sempre mantêm um tom menor, enraizado. Sua linguagem nunca é lírica, e suas metáforas, mesmo as mais inusitadas, são feitas com associações de objetos do cotidiano das pessoas. É uma poesia, como a de Drummond e Carlos Williams, pedestre, sempre ao alcance das mãos. Ela ensina a viver melhor, mas não edifica; ela conversa, e compreende. E não há maior elogio a se fazer a um poeta que esse.