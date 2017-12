"Sua Excelência, o Candidato", com Gianecchini Foi só terminar a novela "Belíssima", em que se consagrou na comédia como o mecânico Pascoal, que o ator Reynaldo Gianecchini percebeu que o caminho do riso era o certo. Melhor ainda se a resposta da platéia fosse imediata, como nos palcos do teatro. Foi o que o convenceu a participar da nova montagem da comédia "Sua Excelência, o Candidato", que estréia hoje no Teatro Vivo, em São Paulo. "Eu tinha outro projeto, mas decidi apostar no texto de Marcos Caruso e Jandira Martini porque continua muito atual", disse. "Trabalhei com diretores como José Celso Martinez Corrêa e Gerald Thomas e agora busco algo mais popular." De fato, escrito em 1985, o espetáculo que mostra as desventuras de um jovem candidato a um cargo público se tornou um enorme sucesso de público, iniciando a vitoriosa parceria entre Caruso e Jandira, que se repetiria em "Porca Miséria" e "Operação Abafa", entre outros. "Queríamos escrever uma tragédia Há algo mais trágico que a política nacional?", questiona a dupla, em texto de apresentação da montagem. Não se trata de um projeto oportuno, aproveitando a proximidade das eleições, garante o diretor Alexandre Reinecke. "Na verdade, o texto tem a clássica estrutura do vaudeville, ou seja, uma sucessão de enganos até todos mal-entendidos se resolverem. Assim, não se apóia em um momento político específico do Brasil, mas na categoria política como um todo", explica ele, que conduziu a direção do espetáculo de forma a não ser identificado nenhum político em particular. Ator se inspira no programa eleitoral gratuito Gianecchini assiste ao programa eleitoral gratuito para se inspirar. "Todos tentam falar de forma articulada, usando muito frases feitas", diz o ator, que busca criar um personagem sem trejeitos. "Ele se mete em enrascada sem saber os motivos." Sem caricatura - Um dos principais detalhes que Gianecchini evitou ao criar seu personagem foi não se parecer com algum político em especial, principalmente com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. "Isso tem de ser uma regra básica", ensina o também ator Fulvio Stefanini, que viveu o mesmo papel em outra montagem. "A inspiração deve vir de uma somatória de políticos. Ele precisa colocar todos os detalhes que descobre de cada um, colocar no liquidificador e aproveitar a mistura." Stefanini acredita que o sucesso da peça se deve ao fato de o personagem não apresentar comportamento padronizado. "Caso contrário, o ator corre risco de apresentar uma caricatura que é o que não deve aparecer no palco." Para ele, é inevitável que Gianecchini seja comparado a Collor por conta da beleza, mas acredita que o ator tem recursos para, logo nas primeiras cenas, eliminar qualquer semelhança. "A peça fica melhor se não se identificar nenhum político." Sua Excelência, o Candidato. 100 min. 12 anos. Teatro Vivo (282 lug.). Avenida Chucri Zaidan, 860, (11) 3188-4147. 6.ª, às 21h30; sáb., às 21 h; dom., às 18 h. R$ 60. Até 29/10