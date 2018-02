Studio3 apresenta 'Samba, Suor Brasileiro' no Municipal O Studio3 Cia. de Dança apresenta, terça e quarta, às 21 h, no Teatro Municipal (Pça. Ramos de Azevedo, s/n.º), o espetáculo "Samba, Suor Brasileiro". A coreografia é assinada por Anselmo Zolla e tem direção de José Possi Neto. O espetáculo de música e dança foi encenado em Paris, em 2011. De acordo com os criadores, sua intenção é traduzir a expressão do povo brasileiro e de sua cultura sem cair nos clichês folclóricos tão explorados sobre esse tema. Como fonte de inspiração, a montagem buscou canções de Noel Rosa, Ary Barroso, Caymmi, Gonzaguinha, Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Cartola, Monsueto, Paulinho da Viola e Villa-Lobos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.