Strauss-Khan fará acareação com escritora que o acusa de assédio O ex-diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn ficará frente a frente nesta sexta-feira com uma escritora e jornalista francesa que o acusa de ter tentado estuprá-la, informou uma corte francesa, como parte de um procedimento legal de um inquérito policial preliminar sobre a alegação dela.