STRADIVARIUS DE BERGMAN

Liv & Ingmar - Uma História de Amor, de Dheeraj Akolkar, tem desses momentos. É um documentário que revive essa história a dois, romance de dois seres humanos complexos, mas também uma das grandes parcerias da arte do século 20. Com seu "Stradivarius", Bergman pôs o cinema em nível de concerto em filmes como Vergonha, Persona, Gritos e Sussurros e Cenas de Um Casamento. Oito, no total, contando o último, Saraband, espécie de continuação de Cenas de Um Casamento, com o reencontro dos personagens de Liv e Erland Josephson, já na velhice. Liv & Bergman é um belo e apaixonado relato de atriz, mas que também não esconde as agruras de viver com um gênio. Casaram-se, e ela era muito mais jovem. Conta como foi difícil adaptar-se à Ilha de Faro, onde Bergman tinha casa. Era onde criava e exercitava a solidão como parte indispensável da sua arte. Liv era jovem e cheia de vida. Havia essa contradição entre eles, mas que terminava no momento em que começavam novo filme juntos.

Liv & Bergman é testemunho de um desses notáveis casamentos que se dão na arte e na vida real. A união terminou. Mas nunca deixaram de ser amigos e colaboradores. Como se diz no velho latim, a arte é longa, a vida é breve. / LUIZ ZANIN ORICCHIO

LIV & INGMAR - UMA HISTÓRIA DE AMOR

Direção: Dheeraj Akolkar. Gênero: Documentário (Noruega, Reino Unido, Índia/ 2012, 83 minutos). Estreia prevista pra sexta-feira.