STOPPARD ADAPTA FLOYD PARA O RÁDIO O dramaturgo Tom Stoppard trabalha em uma peça teatral para o rádio sobre o seminal disco Dark Side of The Moon, do Pink Floyd. De acordo com o jornal inglês Guardian, a peça sobre o álbum, que comemora 40 anos de lançamento este mês, será transmitida em agosto, pela rádio BBC. Um resumo no site da BBC descreve a obra como "uma história fantástica e psicodélica, baseada em temas do disco, que usa a música do álbum como trilha de uma viagem pela imaginação do ouvinte". Stoppard, autor de Rozencranz e Guildenstern are Dead, e Coast of Utopia, entre outras aclamadas peças, disse que elabora o projeto há 40 anos. / NYT