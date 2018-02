STONES TOCARÃO EM LONDRES E NY Os Rolling Stones farão em novembro uma pequena turnê de quatro shows em Nova York e Londres. As apresentações coincidem com o 50.º aniversário de fundação da banda. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood se reunirão para fazer dois shows na Arena de Londres e outros dois no Barclays Center, em Nova York. Durante o lançamento do livro The Rolling Stones: 50, no início deste ano, o grupo havia descartado a realização de um tour comemorativo. Mas, em julho, durante uma entrevista à rede BBC, Keith Richards havia mudado de ideia e deixado aberta a possibilidade de um giro comemorativo. / EFE