Stones podem se aposentar em 2013, diz jornal inglês Os Rolling Stones encerrarão uma série de shows comemorativos em 2013 com uma apresentação no festival de Glastonbury. De acordo com o jornal inglês "The Mirror", que citou fontes próximas à banda, o show deve ser o último ao vivo do lendário grupo. Alguns membros veem 2013 como o verdadeiro cinquentenário dos Rolling Stones. "Os quatro integrantes decidiram que é a hora certa para dar um último salve e fazer o show da vida deles", revelou uma pessoa próxima à banda. Há rumores de que os Rolling Stones, banda cuja idade conjunta é de 272 anos, tem receio de fazer outra turnê mundial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.