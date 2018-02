Stones lançam novas canções Os Rolling Stones incluirão duas canções originais no disco de maiores hits, que será lançado em novembro, revelou a revista Mojo, na terça-feira. As duas faixas, batizadas de Gloom and Doom e One Last Shot, foram gravadas em Paris no mês passado e farão parte do novo disco triplo da banda, GRRR!, e chegam às lojas em 13 de novembro. São as primeiras faixas que os Stones lançam desde que gravaram o último disco, A Bigger Bang, de 2005. A banda tem vários projetos marcados para comemorar os 50 anos de estrada, e lança também em novembro, o documentário Crossfire Hurricane, sobre os primeiros anos do grupo.