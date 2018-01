Sting e Jason Mraz são destaques de festival em SP Os astros internacionais Sting e Jason Mraz são as principais atrações do festival Natura About Us, que será realizado nos dias 21 e 22 de novembro, na Pista de Atletismo do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Lenine, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes e AfroReggae estão entre os nomes do elenco brasileiro. O primeiro dia do evento terá caráter familiar, com shows infantis da Palavra Cantada, do coral mineiro Meninos do Araçuaí e da Turma da Mônica, entre outros. Os ingressos custam de R$ 120 a R$ 500 e estarão à venda a partir de sexta na bilheteria oficial do festival, no MorumbiShopping, pelo site www.livepass.com.br e pelo tel. (011) 4003-15 27. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.