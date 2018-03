Sting é destaque no domingo em festival de São Paulo

Sting acaba de lançar 'If On a Winter's Night...', mas não tocará nenhuma faixa do novo disco, pois diz que não combina com show em local aberto. Foto: Lucas Jackson/Reuters

SÃO PAULO - Festival que propõe o debate da relação entre o homem e a natureza, o Natura Nós About Us chega a São Paulo neste final de semana com Sting e o meio ambiente como atrações principais. O cantor deve subir ao palco na Chácara do Jockey às 20h30 de domingo. O inglês de 58 anos toca no segundo dia do evento, que ainda contará com Jason Mraz, Lenine, Arnaldo Antunes, AfroReggae e Carlinhos Brown.

"Vou tocar com minha banda de rock músicas do Police e da carreira solo. Roxanne e Message in a Bottle estarão entre elas, certamente", contou Sting, por telefone, na segunda-feira. De seu recém-lançado disco, "If On a Winter's Night...", o cantor e baixista disse que não tocará nenhuma faixa. "Não combina com um show aberto, para muitas pessoas. É um disco sobre o inverno, silencioso, e vocês estão no verão", justifica. "Esta apresentação vai ser o oposto do meu novo CD."

Adepto de alimentação saudável - ele não se considera vegetariano - e de discursos ufanistas quando o assunto é a Quanto a festivais que trazem o meio ambiente como tema, como este, ele acredita que cada vez mais o público está se voltando ao assunto. "A consciência das pessoas está crescendo. Políticos estão sempre atrasados e eles tomam decisões a curto prazo, nós precisamos de criatividade a longo prazo, não podemos depender apenas deles", reflete. Fã de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Heitor Villa-Lobos, Sting afirma que o Brasil é um País empolgante: "Filosofia, religião, problemas sociais, educação, meio ambiente, são muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Acho que a arte e a música brasileira refletem tudo isso."

Natura Nós About Us - Chácara do Jockey. Av. Pirajussara, s/n (altura do 5.100 da Av. Francisco Morato). Tel: 4003-1527. Sábado às 10h, R$ 25 a R$ 50. Crianças até 3 anos: grátis. Domingo, 15h. de R$ 120 a R$ 500. www.naturasaboutus.com.br