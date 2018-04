Stevie Wonder fará primeira turnê nos EUA em 20 anos O vencedor do prêmio Grammy Stevie Wonder lançará sua primeira turnê pelos Estados Unidos em mais de 20 anos dia 23 de agosto em San Diego, disse o astro do nesta quinta-feira. Ele anunciou os detalhes durante uma coletiva de imprensa em um parque público em Los Angeles. Para o prazer de centenas de pessoas que estavam no horário de almoço, ele tocou várias músicas, incluindo "Higher Ground" e "My Cherie Amour". A turnê "Wonder Summer''s Night" passará por 13 cidades e terminará em Boston no dia 20 de setembro, mas o cantor disse ainda que pode haver mais detalhes. A última turnê de Wonder foi em 1986, segundo a publicação Pollstar, embora ele tenha feito diversos shows únicos desde então. O cantor e compositor, que é cego desde a infância, está aos poucos voltando de um período de relativa inatividade. Em 2005, ele lançou seu primeiro álbum em 10 anos, chamado "A Time do Love". O disco ficou em quinto lugar na parada pop dos EUA e vendeu 469 mil cópias até agora, segundo a Nielsen SoundScan. (Por Dean Goodman)