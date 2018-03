Steven Tyler diz que estava sóbrio quando caiu em hotel

NOVA YORK (Reuters) - O vocalista Steven Tyler, do Aerosmith, disse nesta quinta-feira que estava sóbrio quando caiu no chuveiro, em seu quarto de hotel no Paraguai no início desta semana.

Tyler, que recebeu pontos no rosto e quebrou os dentes na queda da terça-feira, disse ao programa Today, da rede NBC, que ele estava sofrendo de "vingança de Montezuma", ou gastroenterite.

"Eu desmaiei", disse o roqueiro e juiz do American Idol a Matt Lauer, em entrevista por telefone desde a Argentina, onde ele está continuando uma turnê do Aerosmith.

"Eu estava no chuveiro e fiquei enjoado, e eu comecei a ficar doente e eu caí. Eu só desmaiei", disse ele.

Tyler, de 63 anos, disse que "acordou com a água correndo em mim perguntando onde diabos eu estava", quando o gerente da turnê da banda ligou para a embaixada norte-americana para ajudar com um hospital.

Questionado se ele poderia ter tido uma recaída, o roqueiro, que tem passado por uma luta pública contra o abuso de substâncias, disse que "as pessoas pensam que é natural e normal".

Mas Tyler disse que ele tinha deixado o Paraguai na noite passada e acabado de chegar à Argentina.

Questionado se o fato de estar "limpo e sóbrio" pode ter sido um fator no desmaio, ele respondeu: "Não, não foi um fator". Mas acrescentou: "Eu entendo que as pessoas pensem isso."

Tyler disse que seus ferimentos não afetariam a turnê, observando que ele subiu ao palco na quarta-feira.

Ele contou que usou óculos escuros durante a primeira música, então os tirou para mostrar o seu rosto com aparência maltratada, e a multidão gritou em aprovação.

"Não só eu quebrei minha cara, mas na noite seguinte, quebramos o recorde da casa", brincou.

Há dois anos, Tyler quebrou o ombro após cair do palco durante um concerto nos EUA, forçando o grupo a cancelar o resto de sua turnê norte-americana, o que agravou as tensões dentro da banda.

Tyler aceitou uma segunda temporada como juiz no concurso de TV American Idol e publicou neste ano o livro de memórias Does this Noise in My Head Bother You?