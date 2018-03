Steven Tyler cai e fãs acham que é parte de show Steven Tyler, integrante da banda de rock Aerosmith, sofreu ferimentos na cabeça, pescoço e ombros após cair do palco durante um show em Dakota do Sul. A plateia pensou que a queda fosse parte da apresentação, até perceber que ele demorou a se levantar. Tyler, de 61 anos, caiu quando dançava pelo palco depois que o sistema de som falhou durante a música "Love in an Elevator", disse Mike Sanborn, porta-voz do Buffalo Chip Campground, onde o show foi apresentado na noite de ontem.