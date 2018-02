Steve McCurry revela o contraste que marca a Lapa e as favelas do Rio

RIO - O americano Steve McCurry, de 62 anos, é um homem de gestos discretos, fala mansa, sorriso tímido. Sua estatura levemente baixa contribui para torná-lo quase imperceptível. Talvez danosas para alguns, essas características são utilizadas com desenvoltura por McCurry, um dos mais famosos e respeitados fotojornalistas da atualidade. Entre diversos trabalhos, ele se notabilizou pela icônica imagem de uma garota refugiada afegã, Sharbat Gula, cujos olhos verdes hipnotizantes tornaram célebre a capa de junho de 1985 da National Geographic.

Fotógrafo de guerra, ele prova ser também versátil em seu novo trabalho, a série de fotos do calendário Pirelli, oficialmente lançado na terça-feira, 27, à noite, no Rio de Janeiro, com a presença da atriz Sophia Loren. Buscando nova vertente para um tradicional projeto, McCurry levou modelos (Isabelli Fontana) e artistas (Marisa Monte) para favelas cariocas além do boêmio bairro da Lapa, onde a profusão de cores quentes serviu de cenário para seu retratos raramente vistos do bas-fond carioca.

"Minha intenção não era fazer uma tradicional foto com modelos", contou ele ao Estado. "Busquei inseri-las em um ambiente que, ao contrário do que muita gente pensa, é acolhedor e extremamente fotogênico."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De fato, ao ser convidado para montar a versão 2013 do calendário Pirelli - objeto de desejo criado pela empresa italiana em 1964 e, desde então, item disputado por colecionadores -, McCurry decidiu aplicar a mesma filosofia humanista que norteia sua carreira. Assim, todas as modelos escolhidas participam ativamente de alguma ajuda humanitária, seja pessoal ou por meio de uma ONG. Mais: preferiu que nenhuma posasse nua, deixando que a sensibilidade individual se adequasse naturalmente ao do ambiente em que foram clicadas.

O resultado é um compêndio sociológico de uma área característica do Rio de Janeiro, exaltada por escritores como Lima Barreto e Marques Rebelo, pulsante na falsa pobreza e com uma beleza pictórica quase explosiva. Encantado, McCurry, que registrou conflitos de países como Afeganistão, Líbano, Camboja, Índia e Tibete, também elegeu como modelos figuras que conheceu na região, como a vendedora de pimenta, a lutadora de boxe, a moça da janela. Flagrantes quase impressionistas da vida real.