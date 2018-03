Steve Martin se casa nos EUA após três anos de namoro

O ator americano Steve Martin se casou no sábado, 28, com a escritora Anne Stringfield, sua namorada há três anos, em sua casa em Los Angeles, informou o site da revista People nesta segunda. Os convidados, entre eles Tom Hanks, Diane Keaton, Eugene Levy, Carl Reiner, Ricky Jay e o apresentador do Saturday Night Live, Lorne Michaels, não foram avisados antes do casamento de Martin e foram à casa do ator por ocasião de "uma festa". "Foi uma surpresa para eles", disse o representante de Martin, Alan Nierob. Esse é o segundo casamento do ator, de 61 anos, já que foi casado durante oito anos com a atriz Victoria Tennant, de quem se divorciou em 1994. Este é o primeiro casamento de Anne, de 35 anos, que é colaboradora da revista New Yorker. Segundo as fontes, Martin se casou usando o bigode do inspetor Clouseau, porque interpretará novamente o papel do detetive da Pantera Cor-de-Rosa. Enquanto isso, Anne vestiu um modelo de Vera Wang. A cerimônia foi conduzida pelo ex-senador por Nebraska Bob Kerrey, amigo de Martin.