Steve Jobs encabeça lista dos 'Powergeeks' da música online

Steve Jobs, pai do iPod, foi coroado na terça-feira como "rei da revolução da música online", encabeçando a lista das 25 pessoas mais influentes no segmento de música via web compilada pela revista Blender. A lista "Powergeek 25" foi compilada pela revista para identificar os protagonistas responsáveis pela mudança na maneira pela qual as pessoas compram e ouvem música. "Os fãs de música passam boa parte de seus dias, se não de suas vidas, sentados diante de um computador, descobrindo e baixando música", afirmou em comunicado o editor chefe da revista, Craig Marks. "Os poderosos do segmento, hoje, não trabalham mais nas torres de aço e vidro das gravadoras tradicionais, sendo geeks da tecnologia, blogueiros que escrevem de seus quartos e visionários do Silicon Valley", afirmou Marks. Ele disse que Jobs, co-fundador e presidente-executivo da Apple, havia provado sua capacidade de ditar tendências. "A loja iTunes e o iPod fizeram mais por mudar a maneira pela qual as pessoas ouvem música do que qualquer desdobramento desde a criação do CD, e talvez desde a criação da reprodução mecânica de som", disse Marks. A revista atribui a Tom Anderson e Chris DeWolfe, co-fundadores do popular site de redes sociais MySpace, o segundo posto em sua lista. Eles recebem crédito por terem cumprido a promessa da Internet de "nivelar a competição na música, permitindo que empresas de porão distribuíssem sua música, mantivesse os fãs informados sobre apresentações e criassem uma audiência online." Em terceiro lugar vêm os criadores do YouTube, Chad Hurley e Steve Chen, cujo site de vídeo se tornou "um criador de astros tão grande quanto a MTV foi um dia." O quarto posto coube a Doug Morris, presidente-executivo e do conselho do Universal Music Group, visto pelo setor como principal influência em decisões sobre políticas quanto à música digital, incluindo royalties e licenciamento. Ryan Schreiber, criador da revista online Pitchfork, ficou com o quinto posto, porque sua publicação "tem o poder de criar audiências instantâneas para pequenas bandas como Art Brut e Go! Team antes até que elas gravem discos."