Stephen Hawking oferece apoio ao Centro Cultural Niemeyer O presidente do Principado de Astúrias, Vicente Álvarez Areces, anunciou nesta terça, 6, que o cientista britânico Stephen Hawking ofereceu seu total apoio ao centro cultural Oscar Niemeyer, que o Governo asturiano planeja construir. Álvarez Areces se reuniu hoje com Hawking, em sua residência da universidade de Cambridge, onde o cientista ocupa há mais de três décadas a cátedra que pertenceu a Isaac Newton. O arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer doou o projeto do centro cultural à Fundação Príncipe de Astúrias, por ocasião do 25.º aniversário do Prêmio Príncipe de Astúrias, celebrado no ano passado. Niemeyer, que em 2007 completa 100 anos de vida, foi homenageado com o Prêmio Príncipe de Astúrias, na categoria Artes. Após reunir-se com Hawking, Areces anunciou que o cientista britânico fará parte do comitê internacional de especialistas, e que colaborará ativamente com o desenvolvimento de algumas exposições relacionadas com o âmbito da matemática. Hawking, que recebeu o Prêmio Príncipe de Astúrias da Concórdia, em 1989, foi o encarregado de abrir, em abril de 2005, os atos com os quais a Fundação Príncipe de Astúrias comemorou o 25.º aniversário dos prêmios.