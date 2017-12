Stephen Hawking escreve ficção científica para crianças

Não há como falar em ficção científica sem citar Stephen Hawking, autor do best-seller Uma Breve História do Tempo (A Brief History of Time). Boa notícia para os fãs do gênero literário: o escritor está escrevendo um novo romance. Dessa vez, para voltado para o público infanto-juvenil. George´s Secret Key to the Universe (A Chave Secreta de George Para o Universo, em tradução livre para o português) conta as aventuras de um jovem rapaz pela web, será publicado nos próximos meses pela editora Simon & Schuster. "Nós estamos emocionados que o professor Stephen Hawking escreveu esse livro para as crianças", declarou Rubin Pfeffer, vice-presidente da editora, na quinta-feira, 14, através de um comunicado. "Assim como Uma Breve História do Tempo inspirou milhões de adultos, George´s Secret Key to the Universe vai oferecer um material complexo, mas acessível, aos jovens", acrescentou. O livro, que foi escrito por Hawking em parceria com sua filha, a escritora Lucy Hawking, apresenta o personagem George, que se diverte aprendendo sobre física, o tempo e o universo.