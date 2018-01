Stephen Greenblatt é confirmado na Flip O professor da Universidade de Harvard Stephen Greenblatt, um dos maiores estudiosos contemporâneos de Shakespeare, é o quarto escritor a confirmar presença na 10.ª Festa Literária Internacional de Paraty. Durante sua passagem pelo Brasil, vai lançar, pela Companhia das Letras, "A Virada", livro vencedor em 2011 do National Book Awards de não ficção. Além dele, virão o inglês Ian McEwan e o catalão Enrique Vila-Matas, que já participaram da festa em outras edições, e o americano Jonathan Franzen. A Flip está marcada para o período de 4 a 8 de julho e o escritor homenageado este ano será Carlos Drummond de Andrade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.