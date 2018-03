STELLA MITO FEMINISTA

A Lume Filmes coloca no mercado, na próxima semana, Stella, segundo filme dirigido pelo cineasta grego Michael Cacoyannis (1922-2011). Conhecido por ter realizado Zorba, o Grego (1964), sobre um homem rude que ensina um polido e tímido professor inglês a viver, Cacoyannis rodou Stella em 1953, um ano antes de as mulheres conquistarem o direito de voto na Grécia. Embora não seja exatamente um veículo da plataforma protofeminista, Stella revelou a atriz Melina Mercouri, antecipando não só o movimento pela emancipação feminina como prefigurando o Cinema Novo grego dos anos 1970 e 1980, que revelou cineastas como Theo Angelopoulos.

O filme foi apresentado no Festival de Cannes de 1955. O público adorou. A crítica, nem tanto. Com o tempo, o melodrama de Cacoyannis, baseado numa peça de Iákovos Kambanéllis, foi recebendo mais atenção dos críticos. Reavaliado, foi merecidamente descrito como uma parábola sobre as contradições da Grécia depois da guerra civil (de 1946 a 1949) entre os que defendiam a modernização do país e os que temiam a perda da identidade nacional com o avanço da influência estrangeira no pós-guerra. Stella, a cantora de cabaré independente, moderna, trágica e feminista, encarna justamente essas contradições.

Para começar, Stella é uma cantora de rebetiko - gênero musical popular importado da Ásia Menor e incorporado à cultura grega nos anos 1920. Espécie de Gilda grega, ela canta no Paradis, democrático cabaré de Plaka, em Atenas, frequentado tanto por intelectuais como suproletários urbanos. Numa tentativa de modernizar seu número musical, Stella mistura jazz com ritmos latinos, ensaiando passos de dança e gestos que lembram ligeiramente os de Carmen Miranda. A química, bizarra, só não resulta em fiasco total porque a cantora tem outros atributos que interessam aos clientes.

Bela, sedutora, explosiva, Stella escolhe os próprios amantes e recusa, invariavelmente, qualquer pedido de casamento. O amor, diz ela, não resiste a uma instituição como essa. Quer ser livre - e está disposta a morrer pela liberdade, desafiando o poder patriarcal que, tanto na tragédia clássica grega como no melodrama moderno, decide o destino das mulheres. Cacoyannis, aliás, viria a se transformar num grande diretor de tragédias clássicas, ao realizar a trilogia formada por Electra (1962), As Troianas (1971) e Ifigênia (1977) - disponível em box lançado pelo selo Cult Classic (leia abaixo).

Stella não reivindica a emancipação feminina como militante, mas desafia o poder patriarcal tradicional ao recusar o casamento tanto com um refinado representante da alta burguesia, que lhe dá um piano de presente, como com um jogador de futebol de pavio curto e vulgar. Ao contrário de ambos, Stella não pertence a uma família identificável. Não sabemos nada de sua origem, o que alimenta ainda mais o mito da libertária radical, sem lenço nem documento.

Alékos, o primeiro pretendente, cai doente ao ser recusado, fazendo com que a família vá atrás de Stella, que não cede. Míltos, o craque do futebol de origem proletária, propõe também casamento, mas, no dia da cerimônia, um 28 de outubro - que marca a recusa da Grécia em se submeter ao fascismo de Mussolini, em 1940 -, a cantora não comparece. Alguns críticos viram nesse embate uma representação alegórica da guerra entre os sexos, transferida para o campo político - a mulher (Grécia) contra o poder de um ditador (o patriarca fascista). Stella não vai tão longe, mas, ao encarnar a rebelde cantora, Melina Mercouri, também filha da alta burguesia, forjou para si a imagem pública da mulher livre e fatal que repetiria em outros filmes.