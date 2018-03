Stella McCartney une o country ao urbano em desfile em Paris

McCartney descreveu a coleção como o encontro do countryside inglês com "a energia urbana, as cores e o brilho" das cidades.

"É como se uma garota do mundo rural descobrisse o lado urbano", disse a estilista à Reuters TV nos bastidores, acrescentando que tentou "misturar os dois mundos, mas de forma inesperada".

Ao final do desfile, o ex-Beatle Paul McCartney, pai da estilista, ergueu o punho em sinal de satisfação. Já a cantora Alicia Keys comentou: "É como mágica!"

"É tão bonito, as cores são muito vibrantes, mas ao mesmo tempo é sofisticado, chique e forte", disse Keys à Reuters TV. "Eu adoro o estilo dela, estou muito feliz de estar aqui."

POP DIVERTIDO

Bainhas curtas, torsos apertados, azuis elétricos e brancos deram um ar pop às silhuetas, ainda assim delicadas.

O look era sensual, inteligente e esportivo, finalizado com decotes sutis.

A coleção parecia divertida, com uma pitada de irreverência.

McCartney é uma das poucas estilistas famosas que se recusa a usar couro e pele em suas coleções, por questões morais. Com isso, suas roupas não têm o peso e o excesso vistos geralmente nas coleções de inverno.

A marca Stella McCartney é uma joint venture com o grupo de luxo e varejo francês PPR, cujas marcas incluem Gucci, Balenciaga e Alexander McQueen. A PPR informou no mês passado que o lucro operacional proveniente de suas operações no setor de luxo subiu 34 por cento em seu quarto trimestre.

(Reportagem adicional de Cindy Martin)