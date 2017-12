Stella McCartney está grávida, segundo jornal A estilista Stella McCartney, filha do ex-Beatle Paul McCartney está grávida de seu segundo filho, conforme publicou nesta quarta-feira o jornal britânico "Daily Mirror". O novo bebê teria deixado o avô coruja muito feliz em uma época de más notícias. McCartney está no meio de um complicado processo de divórcio com Heather Mills. O cantor teria oferecido US$ 45 milhões na separação, mas a ex-mulher quer mais. Ela deve ficar com cerca de US$ 200 milhões de sua fortuna. Após a separação, anunciada em maio, Heather foi atacada por diversos jornais sensacionalistas. Ela está processando uma das publicações por ter publicado que ela já havia sido uma prostituta e classificou as informações de "incerto e altamente difamatório". McCartney saiu em defesa da ex-mulher. McCartney e Heather se conheceram em um encontro de caridade em 1999 e se casaram em 2002, quatro anos depois que a primeira mulher de McCartney, Linda McCartney, morreu de câncer.