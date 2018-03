Stan Lee, criador de Homem-Aranha, vira high-tech

Stan Lee, um dos autores mais reverenciados dos quadrinhos, criador do Homem-Aranha, entre outros, fechou um contrato com a Walt Disney, segundo informa o Financial Times. Veja também: Brasileiros ganham o Eisner Awards, o 'Oscar dos quadrinhos' Quadrinhos vivem um momento de glória no cinema Pelo acordo, sua mais recente criação poderá ser publicada online e em aparelhos digitais como iPods, o que significa um sinal de mudança para a distribuição digital. Lee, criou os personagens das histórias em quadrinhos que ganharam adaptações de sucesso para as telas do cinema, como como o X-Men, O Quarteto Fantástico e Homem de Ferro, adaptado mais recentemente, e que garantiram grande sucesso de bilheteria em Hollywood.