Stan Lee assina contrato de exclusividade com a Disney

Os estúdios Disney divulgam comunicado anunciando o fechamento de um contrato de exclusividade com um dos grandes nomes das histórias em quadrinhos, Stan Lee, criador de heróis como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, O Incrível Hulk e X-Men. Por meio de sua produtora, a Pow! Entertainment, Lee assinou um contrato de exclusividade com a Walt Disney Studios, que passará a ter prioridade sobre todos os projetos de Lee daqui em diante. Segundo o comunicado, o presidente da Walt Disney Studios, Dick Cook, afirma que "Stan é considerado uma das maiores forças criativas e inventivas da indústria do entretenimento. Ele tem um talento nato para dar qualidades humanas a seus super-heróis, uma habilidade que certamente tem marcado várias gerações ao redor do mundo".