STALLONE SE LIVRA DE PROCESSO O juiz federal em Manhattan Jed Rakoff livrou Sylvester Stallone das acusações de plágio no roteiro de Os Mercenários (2010), dirigido por ele. O ator havia sido acionado por Marcus Webb na Justiça americana sob a alegação de que o longa teria pelo menos 20 semelhanças perceptíveis em relação ao texto de The Cordoba Caper e que as ideias teriam sido copiadas para tornar o filme de Stallone mais popular. Webb exigia indenização pela quebra dos direitos autorais. Com cenas rodadas no Rio de Janeiro, Os Mercenários conta história de uma organização contratada para combater um ditador de um país fictício na América do Sul. / REUTERS