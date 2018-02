Stalkers planejavam contra ela

Em meados de junho, dois homens foram presos na cidadezinha de Cullompton, Devon, perto da casa de Joss Stone. No carro deles, havia planos para a invasão da casa da cantora, armas, uma espada de samurai e um cartaz onde se lia: RIP Joss Stone (Descanse em Paz, Joss Stone).

Encarcerados, Junior Bradshaw, de 30 anos, e Kevin Liverpool, de 33 anos, mantêm silêncio. Joss Stone não fala sobre o caso, por recomendação judicial, mas respondeu à pergunta do Estado acerca de seu estado de espírito. "Não estou assustada, estou tranquila. Apenas me dei conta que a coisa mais importante é viver a vida, me divertir."

Conhecidos como stalkers (perseguidores), esses tipos de fanáticos obsessivos são cada vez mais comuns no show biz. Na semana passada, a polícia de Los Angeles prendeu um homem escalando o muro da casa da atriz Halle Berry em Hollywood Hills. Richard Franco, de 27 anos, era reincidente e foi identificado pela atriz.

Em 2003, o ator John Cusack conseguiu ordem restritiva contra uma mulher, Emily Diane Leatherman, que o perseguia insistentemente de forma ameaçadora. Em 2004, Catherine Zeta-Jones denunciou Dawnette Knight por "ameaças terroristas". Em 2008, Jack Jordan foi condenado em Nova York a dois anos por perseguir a atriz Uma Thurman. Em 2009, Brady Green foi preso por molestar a modelo Tyra Banks. Os casos mais extremos de "stalking" atingiram a mais famosa das bandas: The Beatles. Em 1999, George Harrison foi esfaqueado em casa e foi salvo pela intervenção da mulher. Em 1980, John Lennon tinha sido assassinado por Mark Chapman.