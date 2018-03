Aguentei durante muito tempo sem reclamar, mas um dia não me contive, me virei na poltrona e fiz "ssssshhh". Era um casal, e a reação da mulher ao meu protesto foi dizer:

- Eu, hein?

"Eu, hein?"! Eu nem sei o que quer dizer isso, mas foi como se ela dissesse "Quem é esse insignificante fazendo 'ssssshhh' pra nós?" E o casal continuou falando e comendo como antes do meu "ssssshhh", indiferente ao meu "ssssshhh". E agora vem a parte estranha, e a razão de eu estar aqui, doutor. Alguns dias depois, fui ao cinema outra vez e na fila atrás da minha sentou-se um casal que começou a conversar em voz alta nos "trailers" e não parou mais. Virei-me para fazer "ssssshhh", decidido a não aguentar mais aquilo - e vi que era o mesmo casal!

Mas como? Eles me seguiam? Descobriam que filme eu ia ver para sentar atrás de mim e testar minha paciência? O que era aquilo? Exclamei:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- Vocês de novo?!

E a mulher: "Eu, hein?"

Outra coisa. As conversas atrás de mim me irritavam tanto que eu nem dera muita atenção à mocinha que sentava na minha frente no cinema e volta e meia ligava seu smartphone, cuja luz refletia na minha cara. No meio do filme, ela consultava o smartphone para ver se tinha mensagens. Depois de descobrir que o casal da fila de trás era sempre o mesmo, prestei mais atenção na mocinha do smartphone. Ela também era sempre a mesma! No dia seguinte, fui a outro cinema e escolhi um lugar na última fila. O casal ficou de pé atrás de mim, sem parar de falar. E a mocinha sentou na minha frente, na penúltima fila, com seu smartphone.

E agora vem o pior, doutor. O senhor não vai acreditar. Nem eu acredito. Passei a ir menos ao cinema e ficar mais em casa, vendo TV. E no outro dia sentei no sofá para ver um filme e ouvi conversa e barulho de pacote de bala sendo aberto atrás de mim. Era o casal. Na minha casa. Não sei como eles entraram - nem eles nem a mocinha que sentou no chão, na minha frente, e ligava e desligava seu smartphone na minha cara.

O que é isso, doutor? É paranoia? E alucinação? É um complô para me convencer que eu sou um desajustado na vida moderna? Que os bárbaros venceram? Me ajude, doutor!