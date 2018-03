Sr. Percussão

Com 70 anos recém-completados, Airto Moreira pode não ser conhecido nas ruas, mas no meio musical é um dos nomes mais respeitados do mundo. Morando nos Estados Unidos há quase 45 anos, ele, que dá as caras no Brasil esporadicamente, veio ao País para o encerramento da quarta edição do festival.

Na bagagem, a lista de fenômenos com quem o percussionista, baterista, compositor e cantor já tocou é maior do que a ficha corrida de Osama bin Laden e Muamar Kadafi juntos. Entre os brasileiros, Tom Jobim, Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Edu Lobo, Egberto Gismonti, César Camargo Mariano, Eumir Deodato e Moacir Santos. Com os estrangeiros, Miles Davis, Ron Carter, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Cannonball Adderley, Paul Desmond e Chick Corea.

Hoje, Airto Moreira se entusiasma muito mais nos palcos que nos estúdios e não desiste de seguir na estrada, mesmo que ela seja traçada mais entre Estados Unidos e Europa. Seu último trabalho autoral se deu em 2003, com Life After That. Há dois anos, voltou a gravar em um álbum do pianista Chick Corea.

As vindas ao Brasil são mais raras. A saudade do País começou a aflorar no fim dos anos 60. "Eu nunca quis morar fora do Brasil, lá nos Estados Unidos ou na Europa. Em 1967, eu tinha um plano. Ele está feito até hoje, mas ainda não aconteceu (risos)", brinca Airto.

O plano era o seguinte: já estava junto, mas não casado com Flora Purim (também musicista e sua esposa até hoje), e ela partiu para Los Angeles e insistia para que Airto fosse para lá. A ideia era chegar à Califórnia, passar três semanas e "resgatar" Flora para o Brasil. Airto não voltou mais. Encarou a dificuldade de não falar o idioma e passou dois anos fazendo trabalhos pequenos. Sua mulher havia ido para Nova York a convite de Sivuca e o percussionista seguiu para lá logo depois. "As coisas começaram a acontecer. Fiquei conhecido em 1970, quando comecei a tocar com o Miles (Davis)."

Antes disso, ainda no Brasil, ele havia integrado conjuntos históricos, como o Sambalanço Trio, o Sambrasa Trio e o Quarteto Novo. Em 1966, conquistou o primeiro Festival Nacional de Música Popular Brasileira, na TV Excelsior, dividindo com a cantora Tuca a interpretação de Porta Estandarte, de Geraldo Vandré e Fernando Lona. "Foi a maior decepção que já tive na música. Eles distribuíam as composições para intérpretes se inscreverem no festival. A Flora gostou daquela e decidi cantar com a Tuca. Na noite da apresentação, o Vandré veio me dizer que era pra outra pessoa gravar. Aquilo me magoou muito."

A outra grande decepção ocorreu no exterior. Foram Airto e Flora, com o auxílio de Herbie Hancock e Wayne Shorter, que batalharam para que Hermeto Pascoal pudesse receber seus direitos por Igrejinha e Nem Um Talvez, surrupiados por Miles. "Quando a CBS foi obrigada a incluir o nome do Hermeto como compositor, o Miles me ligou furioso e disse: 'Brazilian, você conseguiu'. Bateu o telefone na minha cara", diz Airto.

Sentimentos naturais. No Copa Fest, misturando-se com músicos mais jovens, Airto ainda dá provas, aos 70 anos, de que o aprendizado não cessa nunca.

Em termos de ensinamentos, um dos maiores, e que ele carrega até hoje, ocorreu em 1973, na gravação do disco Matita Perê, de Tom Jobim. "Na parte em que o Jobim fala dos pássaros, eu tinha um monte de apitos que imitavam os pios e comecei a tocar. Ele interrompeu a gravação e disse: 'Airto, No Disneyland', achando aquilo excessivo. Eu não sabia aonde enfiava minha cara, mas aquilo me ensinou muito", diz o percussionista.

Tanto no Brasil quanto nos EUA, onde ele gravou discos antológicos como Natural Feelings, Airto conseguiu ocupar um lugar só seu: o de não se limitar a ser um percussionista excepcional, mas o de ser também compositor de mão cheia em temas como Xibaba e Misturada, transitando entre as influências do jazz americano e dos ritmos brasileiros com divisões de compassos invocadas.

Não à toa, ele foi descoberto há alguns anos por DJs como os alemães Bellini Brothers, que samplearam sua Tombo em 7/4. "Eu torcia o nariz para a internet e os DJs, mas chegando num acordo sobre os direitos das músicas, não vejo problema em liberar."