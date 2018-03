'SPTV' completa 30 anos e relembra os primórdios Mesmo que as notícias do dia não sejam as melhores, o clima nas duas edições do "SPTV" de hoje será de festa. O telejornal da Globo, que completa nesta segunda-feira três décadas no ar - assim como o "RJTV", no Rio -, terá reportagens para relembrar o que mudou no cenário, os apresentadores antigos e as reportagens que marcaram a atração.