Springsteen e E Street Band lançam novo álbum em outubro Bruce Springsteen vai lançar em 2 de outubro o álbum "Magic", seu primeiro feito com a E Street Band em cinco anos. O álbum de 11 faixas da Columbia Records foi produzido e mixado por Brendan O''Brien, que também produziu o último disco feito por Springsteen com seu grupo de backup, "The Rising", disse a Shore Fire Media em comunicado à imprensa. Springsteen, 57 anos, fez vários de seus primeiros álbuns com a banda, que tem Steven Van Zandt na guitarra, Clarence Chemons no saxofone e Max Weinberg na bateria. Van Zandt partiu para um trabalho próprio na década de 1980 à frente da banda Little Steven & the Disciples of Soul. Com isso, Nils Lofgren entrou para a E Street Band, onde continuou mesmo após o retorno de Van Zandt. Van Zandt também trabalhou como ator, fazendo o papel de Silvio Dante no seriado da HBO "A Família Soprano". Weinberg é mais conhecido entre os fãs mais jovens como líder do The Max Weinberg 7 no programa de TV da NBC "Late Night with Conan O''Brien". Depois do álbum "Tunnel of Love", de 1987, Bruce Sprinsteen passou a trabalhar com a E Street Band de maneira mais esporádica. Durante o ano de 1999, ele fez turnês com músicos diferentes e também se apresentou solo. "The Rising", álbum inspirado pelos ataques de 11 de setembro, ganhou um Grammy de melhor álbum de rock.