Springfield, em Vermont, terá première do filme dos Simpsons

A cidade americana de Springfield, no Estado de Vermont, nordeste do país, foi escolhida nesta terça-feira para ser o local da pré-estréia de Os Simpsons - O Filme, baseado no desenho animado Os Simpsons. Outras 13 cidades americanas chamadas Springfield disputaram uma votação pela internet para receber a première, no dia 21 de julho. O seriado de animação Os Simpsons, estrelado por Homer, Marge e seus filhos Bart, Lisa e Maggie, no ar há 20 anos no canal Fox, é situado em uma cidade imaginária chamada Springfield. Segundo o criador do seriado, Matt Groening, a escolha foi porque ele percebeu que este era um dos nomes de cidade mais comuns dos Estados Unidos. Cidades nos Estados de Colorado, Flórida, Illinois, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, New Jersey, Ohio, Oregon e Tennessee, além de Vermont, participaram da disputa. Vídeo Springfield, Vermont, recebeu 15.367 votos, apenas 733 a mais do que a cidade em Illinois, de acordo com o jornal USA Today, que organizou a votação. Cada cidade competidora teve de fazer um vídeo representando o "espírito" do desenho animado, para convencer os internautas a escolhê-la. O vídeo de Illinois mostra o gerente geral de uma usina de energia local, Todd Renfrow. Ele é parecido com o vilão Montgomery Burns, dono de uma usina de energia no desenho animado. Os Simpsons - O Filme estréia no Brasil no dia 17 de agosto.