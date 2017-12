Spring Awakening sai consagrado do ´Oscar da Broadway´

As produções The Coast of Utopia e Spring Awakening foram as grandes vencedoras da edição de 2007 do prêmio Tony, também conhecido como o "Oscar da Broadway". O musical de rock Spring Awakening, sobre o despertar da sexualidade na adolescência, levou oito estatuetas, incluindo a de melhor musical. A produção, que foi indicada em onze categorias, recebeu os prêmios de melhor direção de musical (Michael Mayer), ator coadjuvante em musical (John Gallagher Jr.), melhor livro para um musical, coreografia, orquestrações, partitura e iluminação. Spring Awakening é baseado na controvertida obra alemã homônima de Frank Wedekind, de 1891, e foi dirigido nesta última temporada na Broadway por Michael Mayer. A obra teatral The Coast of Utopia, uma trilogia de Tom Stoppard baseada nos debates filosóficos da Rússia pré-revolucionária de 1833 a 1866, recebeu sete prêmios, incluindo o de Melhor Peça. Outros prêmios obtidos foram de Melhor Diretor, para Jack O´Brien, assim como atriz coadjuvante (Jennifer Ehle), ator coadjuvante (Billy Crudup), cenografia, desenho de iluminação e figurino. A estatueta de melhor ator foi para Frank Langella, em Frost/Nixon, enquanto a de melhor atriz ficou com Julie White, por sua atuação em The Little Dog Laughed. A cerimônia de entrega do Tony aconteceu no Rádio City Music Hall, em Nova York, e teve a apresentação da atriz Felicity Huffman e dos atores Kevin Spacey e Christopher Plummer, entre outros.