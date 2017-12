SporTV promete ficar no ar ao vivo por 24 horas diárias na Copa

Maradona. Outra iniciativa que foge das triviais mesas de futebol é o É Campeão, com Lothar Matthaus (capitão em 1990), Franz Beckenbauer (1974), Fabio Cannavaro (2006), Carlos Alberto Torres (1970), Daniel Passarella (1978) e, quase certo, Diego Maradona, que ainda acerta pendências extra-cachê. Com ancoragem de André Rizek, É Campeão vai ao ar às 21h, a partir das oitavas de final, e será transmitido no estúdio de vidro em formato de bola montado pelo SporTV na Ilha Fiscal, no Rio.

Segundo o diretor executivo Raul Costa Jr., o SporTV é o maior cliente da Fifa no mundo, tendo o maior número de serviços oferecidos pela entidade, como posições de transmissões ao vivo nos estádios, posições de repórteres em campo, zona mista, estatísticas e câmeras exclusivas.

Pão e circo. Danilo Gentili participa do Tudo Pela Audiência, programa de Fábio Porchat e Tatá Werneck, fazendo seu papel, ao entrevistar os dois. Também fala sobre sexo no quadro Kama Surta. Estreia em 15 de julho, no Multishow, no ar de segunda a sábado, às 22h30.

Lado a Lado chegou a Moçambique. Vencedora do Emmy, a novela de João Ximenez Braga e Cláudia Lages foi licenciada para o STV, canal aberto lançado em 2002. Substituirá Flor do Caribe, atualmente no ar.

Em tempo:Lado a Lado, que retrata a primeira geração de negros livre da escravidão no Brasil, também está no ar pelo canal público da Armênia e no Mundo FOX, nos EUA.

O Globosat Play, serviço de vídeo sob demanda que substituiu o Muu, agora está disponível para os 600 mil assinantes da Vivo TV. O serviço já funciona para assinantes da NET, Oi TV, GVT, CTBC e Multiplay. Não é ainda usufruído pelos pagantes de TV da Sky e da Claro.

Marcelo Adnet já estava no último Fantástico, fazendo paródia dos apresentadores com Március Melhem, e volta ao programa neste domingo. Ele é o convidado da reunião de pauta filmada do programa.

Tratado como temporada piloto no Sony Spin, o programa Breakout Brasil, reality musical local, terá agora uma safra de oito episódios com outro formato, na própria Sony. Estreia no 2º semestre.